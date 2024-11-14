«Думаю, ее могли убить»: что сказал суду владелец псов, задержанный после гибели женщины

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Собак мне подкинули»

Иосиф Лившиц – 76-летний владелец производственной базы в Самосырово – содержал у себя больше двадцати собак. Он сам, а иногда его сын кормили их и ухаживали за ними. На базе для псов был оборудован вольер.

9 ноября недалеко от этой промбазы был найден труп женщины со следами укусов животных. Общественность и следствие предположили, что в смерти женщины виноваты собаки Иосифа, его задержали.

«Собак нам подкидывали щенками жители Самосырово и поселков вокруг. Я просто не мог их убить – ни по закону, ни по собственным соображениям. Вот и оставляли на базе, когда получалось – отдавали в хорошие руки. Но собаки всегда были ухожены и накормлены, мы оборудовали для них вольер. К нам даже приезжали волонтеры и школьники. Волонтеры кормили собак, а школьники учились доброму обращению с животными. К нам приезжали журналисты и операторы снимать фильм, который должны были показать на саммите БРИКС», – рассказал сегодня в суде Иосиф Лившиц.

Сегодня Советский суд Казани избрал мужчине меру пресечения. Следователь ранее уже заявлял ходатайство о заключении его под стражу. Однако арестовывать его в прошлый раз суд не стал по неизвестным причинам. Сегодня решение об аресте все-таки было принято, однако ходатайство следователя суд отклонил, поместив Иосифа под домашний арест.

Сегодня в суде огласили показания свидетеля, работника службы отлова бродячих собак.

«Выгнал, когда попытался забрать собак»

«В 2021 году я осуществил выезд на территорию базы. Она была ограждена забором, но было два свободных входа. На большой территории примерно в 2 гектара размером я обнаружил 15-20 больших собак. Вскоре ко мне вышел пожилой мужчина, представился владельцем базы, начал проявлять агрессию, выгнал меня с базы. Вроде бы его звали Иосиф. Я пытался объяснить, что поступила заявка о том, что на территории базы проживают агрессивные собаки, но вскоре ушел», – рассказал свидетель Захаров.

Версия, оглашенная сегодня в суде Иосифом Лившицем, расходится с версией свидетеля. Он заявил, что служба по отлову собак к нему никогда не приезжала и жалоб на его собак тоже не было.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Причина смерти – шок»

9 ноября в «112» поступил звонок от 48-летней Жанны Хусаиновой. В трубку она кричала о нападении собак, когда связь резко оборвалась. В этот же день на нее появилась ориентировка на сайте «Лиза Алерт». Труп нашли ближе к вечеру – лицо было сильно повреждено, одна из ног прокушена до кости. На теле обнаружили следы укусов животных.

«Причина смерти – шок. Наблюдаются обширные повреждения головы и тела, скончалась на месте», – зачитали сегодня в суде заключение эксперта.

Вскоре после этого задержали хозяина производственной базы, расположенной недалеко от места убийства. Якобы это его собаки растерзали женщину, но сам хозяин в это не верит. Он уверен – если на женщину напали собаки, то это были местные бесхозные собаки, которых в округе много.

«Я вообще думаю, что убийство могло носить криминальный характер. Ее могли сбить на машине, а после перенести в это место», – поделился предположением сегодня в суде Иосиф Лившиц.

Неожиданно, но в подтверждение версии подсудимого есть некоторые факты. Так, например, загадка с телефоном погибшей. Утром с ее телефона был звонок в «112», однако сразу после этого звонка он оказался выключен.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Любое добро должно быть наказуемо»

Следствие вменяет Иосифу Лившицу оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следствие полагает, что хозяин базы предоставлял услуги по охране арендуемых помещений при помощи собак, которых держал. Сам Иосиф отрицает эту версию и заявляет, что просто спас от гибели подкинутых ему щенков.

«Я спас этих кутят, обеспечил им все условия, это не могли быть мои собаки. Если посадить меня за это, то выходит, что любое добро должно быть наказуемо», – сказал Иосиф Лившиц суду.

Ранее «Татар-информ» рассказывал о том, как на эту историю отреагировал заместитель руководителя исполкома Казани по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Искандер Гиниятуллин. Он призвал дождаться результатов экспертизы, которая точно установит, что стало причиной гибели женщины.