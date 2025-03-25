«Главтатдортранс» завершит ямочный ремонт дорог в Татарстане до конца мая

Ямочный ремонт региональных дорог Татарстана завершится до конца весны. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня на автодороге Шали – Сорочьи Горы в Лаишевском районе замдиректора по эксплуатации – начальник управления по ремонту и содержанию автодорог и мостовых сооружений ГКУ «Главтатдортранс» Зульфат Ханмурзин.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Текущее состояние автомобильных дорог считаю удовлетворительным. Стоит задача до конца мая полностью завершить выполнение ямочного ремонта по республике, привести дороги в соответствие, нанести дорожную разметку», – отметил он.

Ханмурзин пояснил, что ямочный ремонт на региональных дорогах проводится в светлое время суток, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения. Во время ремонта закрывается одна полоса дороги, схема организации дорожного движения согласуется с ГИБДД.

«Если встречаются глубокие ямы, мы стараемся их заделать оперативно. Предпринимаем временные меры, используем литую смесь или холодный асфальтобетон. При благоприятных погодных условиях и плюсовых температурах используем горячую асфальтобетонную смесь», – добавил Ханмурзин.

По его словам, глубина самых глубоких ям составляет не более 10 см. Но и они опасны, поскольку иногда пробивают колеса авто, может возникнуть аварийная ситуация.