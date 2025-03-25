На региональных дорогах РТ стартовал ямочный ремонт с горячим асфальтобетоном

Ямочный ремонт дорог с горячей асфальтобетонной смесью начался на региональных дорогах Татарстана. Этому способствовали благоприятные погодные условия и запуск десяти асфальтобетонных заводов. Сегодня работы кипят в Лаишевском районе, на участке автодороги Шали – Сорочьи Горы.

Фото: © Наталья Рыбакова /«Татар-информ»

«Зима была нестандартная, малоснежная. Было 47 переходов через ноль градусов, что губительно для асфальтобетонного покрытия. В поры заполняется вода, происходит разрушение», – рассказал на месте проведения работ замдиректора по эксплуатации – начальник управления по ремонту и содержанию автодорог и мостовых сооружений ГКУ «Главтатдортранс» Зульфат Ханмурзин.

В оперативном управлении «Главтатдортранса» находится более 13,7 тыс. км дорог общего пользования регионального значения, из них более 11,8 тыс. км дорог с асфальтобетонным покрытием. Общая потребность ямочного ремонта региональных дорог ориентировочно составляет около 300 тыс. кв. метров.

«На новых дорогах дефектов нет. На дорогах, где последний ремонт производился более шести лет назад, выявляются ямы. Часто встречаются такие дефекты дорожного полотна, как колея, ямы, выбоины, которые заполняются асфальтобетоном, ремонтируются», – отметил Ханмурзин.

Фото: © Наталья Рыбакова /«Татар-информ»

После запуска заводов в Агрызском, Алексеевском, Альметьевском, Балтасинском, Бугульминском, Камско-Устьинском, Лаишевском, Нижнекамском, Черемшанском и Чистопольском районах дорожники преступили к выполнению ямочного ремонта с горячей асфальтобетонной смесью.

«На сегодня выполнено более 26 тыс. кв. метров ямочного ремонта, уложено 3,5 тыс. тонн асфальтобетонной смеси», – уточнил Ханмурзин.

Ямочный ремонт автодорог в республике проводится ежегодно с начала ранней весны и до поздней осени. При его выполнении используются холодные, горячие и литые асфальтобетонные смеси. Горячую асфальтобетонную смесь перевозят 49 термос-бункеров. В выполнении работ задействовано около 540 человек и около 250 единиц техники.