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Главред «Татар-информа» о рейсе из Бухары: Пассажиры нештатных ситуаций не заметили
Сегодня в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что украинские дроны едва не сбили над Москвой самолет «Аэрофлота» Airbus A320, выполнявший рейс из Бухары в Шереметьево.
Позднее пресс-служба авиакомпании опровергла данную информацию и указала, что экипаж рейса Бухара – Москва выполнил штатный заход на посадку.
«Командир воздушного судна не докладывал об обнаружении неопознанных летательных аппаратов и не наблюдал их как визуально, так и на радаре», – говорится в заявлении пресс-службы «Аэрофлота».
Этим рейсом летел главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов. Он рассказал, что во время полета пассажиры никаких нештатных ситуаций не заметили. Самолет прибыл в Москву по расписанию.
Напомним, сегодня в период с 7 до 10 утра по московскому времени российские средства ПВО перехватили и уничтожили 70 украинских беспилотников. В связи с интенсивной атакой дронов в аэропортах Домодедово, Жуковский и Шереметьево были введены ограничения. Воздушные гавани временно не принимали и не отправляли авиарейсы, сообщили в Росавиации. В настоящее время аэропорты работают в штатном режиме.
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