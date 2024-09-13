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Политика 13 сентября 2024 15:09

Главой Пестречинского района стал Раис Сулейманов

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Главой Пестречинского района стал Раис Сулейманов

Сегодня состоялось заседание Совета Пестречинского района. Главный вопрос повестки дня — избрание главы района. Депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру Раиса Сулейманова.

В апреле текущего года он был назначен руководителем исполкома Пестречинского района в связи с переходом Ильхама Кашапова на должность главы представительства Татарстана в Белоруссии.

Вся трудовая биография Сулейманова связана с работой в сфере пищевой промышленности, сельского хозяйства. У него большой опыт работы с людьми, с трудовыми коллективами. Проводил активную общественную работу, избирался депутатом Государственного Совета двух созывов (с 2014 года) и способствовал успешному решению многих наказов своих избирателей.

Раис Сулейманов передал благодарность Раису РТ Рустаму Минниханову, коллегам за оказанное доверие. «Это большая честь! Вместе с вами мы сделаем большие дела», — сказал глава района.

Фото и видео предоставлены пресс-службой Пестречинского района РТ.

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