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Главой Пестречинского района стал Раис Сулейманов
Сегодня состоялось заседание Совета Пестречинского района. Главный вопрос повестки дня — избрание главы района. Депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру Раиса Сулейманова.
В апреле текущего года он был назначен руководителем исполкома Пестречинского района в связи с переходом Ильхама Кашапова на должность главы представительства Татарстана в Белоруссии.
Вся трудовая биография Сулейманова связана с работой в сфере пищевой промышленности, сельского хозяйства. У него большой опыт работы с людьми, с трудовыми коллективами. Проводил активную общественную работу, избирался депутатом Государственного Совета двух созывов (с 2014 года) и способствовал успешному решению многих наказов своих избирателей.
Раис Сулейманов передал благодарность Раису РТ Рустаму Минниханову, коллегам за оказанное доверие. «Это большая честь! Вместе с вами мы сделаем большие дела», — сказал глава района.
Фото и видео предоставлены пресс-службой Пестречинского района РТ.
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