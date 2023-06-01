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Главой Нурлатского района избран Дамир Ишкинеев
Новый руководитель Нурлатского района избран на внеочередной сессии. Им стал 56-летний Дамир Ишкинеев, который ранее занимал должность исполнительного директора малой нефтяной компании «МАКойл».
Кандидатуру нового руководителя района на сессии представил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Поскольку Ишкинеев является депутатом Нурлатского района, это позволило сразу же провести голосование. Участники сессии единогласно поддержали избрание кандидата главой района.
Дамир Ишкинеев – коренной нурлатец. В прошлом он работал начальником Нурлатского управления технологического транспорта, затем занимал ряд ведущих должностей в НГДУ «Нурлатнефть». С 2010 года Ишкинеев является исполнительным директором «МАКойл». Данная компания занимаются разведкой и добычей нефти на участках в Татарстане и в Иркутской области.
Сегодня же на сессии Нурлатского района полномочия главы сложил Алмаз Ахметшин, который займет должность вице-губернатора Смоленской области. Решение уже согласовано на заседании Смоленской областной Думы. В должности вице-губернатора Ахметшин будет курировать строительство и ЖКХ, энергетику и тарифную политику.
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