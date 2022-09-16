Главой Актаныша стал Ленар Зарипов

Фото: пресс-служба Актанышского муниципального района РТ

Ленар Зарипов, занимавший пост руководителя исполкома Актанышского района Татарстана, избран главой Актанышского сельского поселения и председателем совета. Депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру Зарипова на VIII заседании Совета Актанышского сельского поселения Актанышского муниципального района IV созыва. Об этом сообщает пресс-служба Актанышского района.

Голосование было открытым. Гостями заседания были депутат Государственного Совета РТ Альберт Хабибуллин и главный советник Управления Президента РТ по работе с территориями Айрат Мустафин. Председательствовал на заседании депутат Совета Актанышского сельского поселения Дилфат Нагимов.

Альберт Хабибуллин поблагодарил Энгеля Фаттахова, который долгие годы возглавлял район, и от себя лично и от имени руководства Республики Татарстан пожелал успехов Ленару Зарипову, взявшему на себя руководство.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что главой Менделеевска и Менделеевского района стал Радмир Беляев.