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Официальная хроника
16 сентября 2022  12:36

Главой Актаныша стал Ленар Зарипов

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Главой Актаныша стал Ленар Зарипов
Фото: пресс-служба Актанышского муниципального района РТ

Ленар Зарипов, занимавший пост руководителя исполкома Актанышского района Татарстана, избран главой Актанышского сельского поселения и председателем совета. Депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру Зарипова на VIII заседании Совета Актанышского сельского поселения Актанышского муниципального района IV созыва. Об этом сообщает пресс-служба Актанышского района.

Голосование было открытым. Гостями заседания были депутат Государственного Совета РТ Альберт Хабибуллин и главный советник Управления Президента РТ по работе с территориями Айрат Мустафин. Председательствовал на заседании депутат Совета Актанышского сельского поселения Дилфат Нагимов.

Альберт Хабибуллин поблагодарил Энгеля Фаттахова, который долгие годы возглавлял район, и от себя лично и от имени руководства Республики Татарстан пожелал успехов Ленару Зарипову, взявшему на себя руководство.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что главой Менделеевска и Менделеевского района стал Радмир Беляев.

Ленар Зарипов стал руководителем исполкома района 17 июля 2022 года. Зарипов родился в 1967 году в селе Кузякино Актанышского района, окончил Казанский энергетический университет, работал директором филиала «Сетевой компании», стал депутатом Горсовета Набережных Челнов. Его отец был руководителем хозяйства и депутатом Верховного Совета ТАССР.
#актанышский район рт
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