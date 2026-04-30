Главным врачом БСМП Челнов стал Роман Джумабаев

Главным врачом Больницы скорой медицинской помощи стал Роман Джумабаев, сообщила пресс-служба БСМП. Решение о назначении принято министром здравоохранения Республики Татарстан Альмиром Абашевым.

Роман Джумабаев окончил КГМУ по специальности «Лечебное дело» в 2013 году. В 2014 году там же окончил ординатуру по специальности «Неврология». Он имеет многолетний опыт работы в системе здравоохранения города: сначала работал санитаром неврологического отделения БСМП, затем – врачом-неврологом, а позже стал заместителем главного врача по медицинской части. С 2023 года по январь 2026 занимал должность заведующего отделением ультразвуковой диагностики БСМП.

С января этого года он исполнял обязанности главного врача больницы после перехода Марата Мухамадеева в Республиканский онкодиспансер.