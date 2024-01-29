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Культура 29 января 2024 17:40

Главным режиссером Малого театра назначен актер Алексей Дубровский

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Главным режиссером Малого театра назначен актер Алексей Дубровский
Фото: телеграм-канал Ольги Любимовой

Актер, режиссер, педагог Щепкинского училища Алексей Дубровский назначен главным режиссером Государственного академического Малого театра. Об этом в своем телеграм-канале сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

«Уверена, что на посту главного режиссера он сможет сохранить уникальные традиции Малого театра», – написала глава федерального ведомства.

Она отметила, что у Дубровского есть огромный опыт работы в этом учреждении – актер поступил в труппу в 2013 году и в течение долгих лет работал вместе с худруком Малого театра Юрием Соломиным в качестве его заместителя по творческим вопросам.

Напомним, в начале ноября народный артист СССР был госпитализирован.

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