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Главным режиссером Малого театра назначен актер Алексей Дубровский
Актер, режиссер, педагог Щепкинского училища Алексей Дубровский назначен главным режиссером Государственного академического Малого театра. Об этом в своем телеграм-канале сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
«Уверена, что на посту главного режиссера он сможет сохранить уникальные традиции Малого театра», – написала глава федерального ведомства.
Она отметила, что у Дубровского есть огромный опыт работы в этом учреждении – актер поступил в труппу в 2013 году и в течение долгих лет работал вместе с худруком Малого театра Юрием Соломиным в качестве его заместителя по творческим вопросам.
Напомним, в начале ноября народный артист СССР был госпитализирован.
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