Главным режиссером Малого театра назначен актер Алексей Дубровский

Фото: телеграм-канал Ольги Любимовой

Актер, режиссер, педагог Щепкинского училища Алексей Дубровский назначен главным режиссером Государственного академического Малого театра. Об этом в своем телеграм-канале сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

«Уверена, что на посту главного режиссера он сможет сохранить уникальные традиции Малого театра», – написала глава федерального ведомства.

Она отметила, что у Дубровского есть огромный опыт работы в этом учреждении – актер поступил в труппу в 2013 году и в течение долгих лет работал вместе с худруком Малого театра Юрием Соломиным в качестве его заместителя по творческим вопросам.

Напомним, в начале ноября народный артист СССР был госпитализирован.