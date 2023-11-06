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Худрук Малого театра Юрий Соломин был госпитализирован
Народный артист СССР, худрук Малого театра Юрий Соломин был госпитализирован. Об этом РИА Новости рассказал директор учреждения Тамара Михайлова.
«Да, действительно, Юрий Мефодьевич госпитализирован. Но пока мы не знаем, что с ним», – отметила она.
Юрий Соломин – старший брат другого известного актера, Виталия Соломина, – родился в Чите 18 июня 1935 года. С 1961-го преподает в высшем театральном училище им. Щепкина. В качестве режиссера работает в Малом театре и на телевидении.
Соломин сыграл почти в 60 фильмах и сериалах. Дебютом в кино стала главная роль в «Бессонной ночи». Всесоюзную популярность ему принесла роль в фильме «Адъютант его превосходительства».
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