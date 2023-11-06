Народный артист СССР, худрук Малого театра Юрий Соломин был госпитализирован. Об этом РИА Новости рассказал директор учреждения Тамара Михайлова.

«Да, действительно, Юрий Мефодьевич госпитализирован. Но пока мы не знаем, что с ним», – отметила она.

Юрий Соломин – старший брат другого известного актера, Виталия Соломина, – родился в Чите 18 июня 1935 года. С 1961-го преподает в высшем театральном училище им. Щепкина. В качестве режиссера работает в Малом театре и на телевидении.

Соломин сыграл почти в 60 фильмах и сериалах. Дебютом в кино стала главная роль в «Бессонной ночи». Всесоюзную популярность ему принесла роль в фильме «Адъютант его превосходительства».