Главным призом республиканского конкурса «Мой учитель» стали книга и две брошюры

Обладателю Гран-при республиканского конкурса «Мой учитель» к Году педагога и учителя были вручены книга и две брошюры. Итоги конкурса подвели сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе». Победителем конкурса стала учащаяся 10 класса Изминской средней школы Сабинского района Азалия Мифтахова.

Конкурс организовал Институт Татарской энциклопедии и регионоведения совместно с Министерством образования и науки РТ. Учащиеся средних и старших классов отправляли на конкурс свои эссе и видеоролик о любимых учителях.

Азалии Мифтаховой были вручены энциклопедическое издание к 100-летию Республики Татарстан, а также буклет «Выдающиеся личности» и буклет о государственных символах Республики Татарстан.

Победителем конкурса стала учащаяся 10 класса Изминской средней школы Сабинского района Азалия Мифтахова

Корреспондент «Татар-информа» поинтересовался о призах для победителей.

«Гран-при звучит красиво, но это не денежный приз. У нас таких возможностей нет. Мы не можем давать денежные призы. Для нас самое важное - донести до общества имена победителей, показать деятельность школ. Победителям будут грамоты, книги от нашего института. Как говорится в пословице: книга - лучший подарок», – пояснил директор Института Татарской энциклопедии и регионоведения Искандер Гилязов.

Начальник отдела национального образования Министерства образования и науки РТ Ильгиз Халиков заявил, что в будущем вопрос призов будет решен.

«Мы будем обращаться к спонсорам. Надо в будущем поднять этот конкурс на более высокий уровень. Помимо приза, у конкурса есть и нематериальные преимущества. Можно собрать победителей в Институт Татарской энциклопедии, провести для них экскурсию», – сказал Ильгиз Халиков.

Искандер Гилязов отметил, что планируется организовать для победителей экскурсию по институту.

Рифат Каюмов