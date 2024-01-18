Победителем конкурса «Мой учитель» стала ученица 10 класса Азалия Мифтахова

Фото: © «Татар-информ», Солтан Исхаков

На пресс-конференции в «Татар-информе» подвели итоги республиканского конкурса «Мой учитель», в котором принимали участие учащиеся средних и старших классов. Конкурс организовал Институт Татарской энциклопедии и регионоведения совместно с министерством образования и науки РТ.

«2023 год в России был объявлен Годом педагога и наставника. Главная цель нашего конкурса - это обозначить место учителя в обществе. Учитель - это личность, которая отвечает не просто за наших детей, но и за будущее нашего общества. Личность сама воспитывает личностей. В жизни нации личность занимает огромное место», – сказал директор Института Татарской энциклопедии и регионоведения Искандер Гилязов.

Конкурс также проводился с целью стимулирования детей средних и старших классов к творчеству, а также привлечения внимания школьников к интернет-ресурсу «Tatarica.Татарская энциклопедия». Участники конкурса написали эссе о своем учителе и сделали видеофильм. Работы победителей будут опубликованы в онлайн-энциклопедии.

Руководитель отдела национального образования министерства образования и науки РТ Ильгиз Халиков обратил внимание, что такой конкурс дает возможность детям лучше узнать профессию учителя.

«Педагоги играют большую роль в выборе ребенком его будущей профессии. Участвуя в конкурсе, дети глубже познают особенности профессии учителя», – отметил Халиков.

Гран-при конкурса выиграла ученица 10 класса средней школы села Измя Сабинского района Азалия Мифтахова. Она рассказала, что интересуется журналистикой и мечтает посвятить себя этой профессии.

«На конкурс надо было написать эссе и снять видео. Я интересуюсь журналистикой, люблю снимать видео, монтировать, пишу посты в соцсетях. Мне понравился конкурс», – рассказала школьница.

Учительница татарского языка и литературы Изминской средней школы Гульнара Хадиева рассказала, что многие предметы дети изучают на татарском языке, поэтому дети хорошо знают родной язык.

«Мы с желанием участвуем в конкурсах. Получили положение конкурса, и я предложила ученикам. Азалия Мифтахова захотела принять участие. Мы не готовились специально. Вся наша подготовка - это результат повседневной работы, начиная с пятого класса», - поделилась педагог победившей школьницы.

Работы оценивали в номинациях «Лучший учитель», «Лучший сельский учитель», «Лучший учитель родного языка». Организаторы получили 69 работ, из них 49 работ были выполнены на татарском языке. Помимо Татарстана, работы были получены из республик Башкортостан и Чувашия, Нижегородской области.

Искандер Гилязов надеется, что конкурс будет проходить и в будущем. «Пока рано говорить о следующем конкурсе, необходимо сначала согласовать с представителями министерства образования и науки Татарстана», – сказал он.

Рифат Каюмов

Фоторепортаж: Солтан Исхаков