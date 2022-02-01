Главным новшеством «Мисс Татарстан 2022» стал повышенный запрос на онлайн-трансляцию

Главным новшеством конкурса красоты «Мисс Татарстан 2022» стала онлайн-трансляция, которая пользовалась большим спросом. Об этом на пресс-конференции с журналистами сообщил заслуженный работник культуры РТ, актер, режиссер-постановщик, президент арт-резиденции Константина Хабенского «АртХаб» Михаил Волконадский.

«Это один из традиционных конкурсов республики, который проходит в три этапа: визитная карточка, дефиле в купальниках, интеллектуальный конкурс. Ничего не меняется вот уже 24 года. Девушки стабильно красивые и стабильно талантливые», — отметил спикер.

Однако в этом году на самом конкурсе не было президента общественной организации «Мисс Татарстан» Изольды Сахаровой — она наблюдала за ходом состязания в режиме онлайн. Всему виной пандемия коронавируса, пояснил Михаил Волконадский.

«Изольда Сахарова поддерживала нас онлайн. Именно в этом году онлайн-трансляция пользовалась большим спросом огромного количества людей, было множество просмотров. Это, пожалуй, одно из главных новшеств конкурса 2022 года», — отметил участник конференции.

Что касается победительниц конкурса, то, по словам спикера, выбор в пользу «Мисс Татарстан 2022» и «Мисс Казань 2022» — Анна Атамновой и Ралины Ахмадуллиной — был сделан единогласно. «Выбор достойный и справедливый», — заключил он.