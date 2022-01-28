В Казани определили победительниц конкурса «Мисс Татарстан-2022»

Сегодня в КРК «Пирамида» в Казани состоялся финал конкурса «Мисс Татарстан-2022». По итогам состязаний победительницами стали 18-летние Анна Атаманова из Нижнекамска и Ралина Ахмадуллина из Казани.

В этом году конкурс отличался количеством этапов, которые пришлось пройти участницам для того чтобы попасть в финал, сообщила один из организаторов конкурса Камилла Хусаинова.

«Такое количество кастингов связано с эпидемиологической ситуацией в стране. Для соблюдения всех правил нам пришлось отбирать девушек по одной, а заявок в этом году было более 200», — рассказала она.

Первый выход финалисток был в платьях темно-синего цвета, с легкими пиджаками такого же цвета поверх платья. Девушки выходили на сцену группами по 10 человек.

После первого знакомства каждая финалистка совершила еще одно короткое дефиле во время которого зрители смогли не только оценить каждую девушку, но и узнать несколько фактов из ее жизни: из какого она города, сколько ей лет, на кого учится или кем работает, а также о ее планах на будущее.

После самопрезентации, участницы приступили к дефиле в купальниках, выполненных, как и платья, в синем цвете, но более светлого оттенка. По окончании этого этапа членам жюри предстояло выбрать десятку суперфиналисток, которые продолжат бороться за титулы «Мисс Татарстан-2022» и «Мисс Казань-2022».

Претенденток на титул отбирало компетентное жюри конкурса, где были среди прочих Депутат Госдумы седьмого созыва Ольга Павлова, уполномоченный по правам ребенка РТ Ирина Волынец, шеф-редактор ИА «Татар-информ» Алексей Угаров, директор Национальной библиотеки республики Мадина Тимерзянова. Кроме того, на онлайн трансляции присутствовала президент общественной организации «Мисс Татарстан» Изольда Сахарова.

Прошедшие в следующий этап красавицы вышли на сцену в стилизованных под ласточку нарядах, выполненных, как и предыдущие, в синем цвете. Им предстояло отвечать на каверзные вопросы от ведущего конкурса и членов жюри.

Одной из главных проблем при прохождении этой части финала стал ведущий, который постоянно подкалывал и отвлекал внимание девушек, из-за чего они сбивались с мыслей и не могли полностью сосредоточиться на своих ответах.

Этот этап стал заключительным в программе мероприятия, после которого члены жюри отправились выбирать «Мисс Татарстан» и «Мисс Казань» этого года.

По итогам совещания, корону главной красавицы республики 2022 года забрала 18-летняя уроженка Нижнекамска Анна Атаманова. А Титул «Мисс Казань-2022» получила ее ровесница Ралина Ахмадуллина из Казани.