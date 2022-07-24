Главным архитектором Зеленодольска назначен итальянец Элио Фиорини

Уроженец итальянского города Терни Элио Фиорини назначен на должность главного архитектора Зеленодольска. Назначение состоялось на этой неделе, сообщила «Татар-информу» начальник пресс-службы Зеленодольского района Регина Чибрикова.

Прием заявок на вакантную должность главного архитектора Зеленодольска стартовал 12 апреля. Победитель конкурса сможет реализовать свой проект на территории города. В планах у главного архитектора — новый городской ЗАГС, территория Центра культурного развития, Центр бокса, библиотека, школы, городские улицы и в целом градостроительный план развития Зеленодольска.

О себе Элио Фиорини рассказал, что оказался в России, женившись на девушке из Казани. Некоторое время они жили в Италии и Азербайджане, где архитектор на тот момент работал над развитием Баку, часто бывали в Татарстане. В итоге супруги решили переехать в столицу республики, чтобы их дети могли учиться в школе и получать дальнейшее образование именно здесь.

«Очень важно, что с руководством [района] у нас сложились хорошие отношения, мы смотрим в одном направлении. Это важно. У нас много планов, идей, которые, надеюсь, удастся воплотить. Для меня Зеленодольск многогранен, с каждым днем я узнаю его всё больше. Здесь особая атмосфера, которая вдохновляет творить!» — подчеркнул архитектор.

Элио Фиорини является членом Совета архитекторов Италии. Входит в Совет архитекторов в Терни и в Палату архитекторов Италии, работал у себя на родине, в Саудовской Аравии, ОАЭ и Азербайджане.