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Главным архитектором Елабуги назначена Юлия Старогородцева
Начальником отдела архитектуры и градостроительства исполкома Елабужского муниципального района РТ назначена Юлия Старогородцева. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе главы муниципального образования.
Юлия Старогородцева в 2022 году окончила Казанский (Приволжский) федеральный университет по специальности «Строительство».
В разные годы работала в строительных компаниях инженером-архитектором. До недавнего времени работала в Калмыкии.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что часть территории Бехтеревского сельского поселения войдет в состав Елабуги.
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