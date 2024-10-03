Главным архитектором Елабуги назначена Юлия Старогородцева

Начальником отдела архитектуры и градостроительства исполкома Елабужского муниципального района РТ назначена Юлия Старогородцева. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе главы муниципального образования.

Юлия Старогородцева в 2022 году окончила Казанский (Приволжский) федеральный университет по специальности «Строительство».

В разные годы работала в строительных компаниях инженером-архитектором. До недавнего времени работала в Калмыкии.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что часть территории Бехтеревского сельского поселения войдет в состав Елабуги.