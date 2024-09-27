Часть территории Бехтеревского сельского поселения войдет в состав Елабуги

В Елабужском районе Татарстана часть территории площадью 322 га Бехтеревского сельского поселения войдет в состав Елабуги. Соответствующий законопроект приняли депутаты на третьем заседании Госсовета РТ.

«Из-за быстрого роста особой экономической зоны “Алабуга” возникла острая необходимость в развитии ближайшего населенного пункта – города Елабуга. В связи с этим на смежных к городу территориях планируется реализация проекта “Центральный парк”», – рассказал заместитель главы Елабужского района Роман Исланов.

В новом микрорайоне «Центральный парк», который планируется построить, будут созданы объекты жилого и социального назначения, а также образования и спорта. Кроме того, там предусмотрены места для отдыха и досуга, общественно-деловая застройка и объекты инженерной инфраструктуры.

«Для этого необходимо расширить границы Елабуги. Это возможно только после предварительного изменения границ муниципальных образований», – отметил спикер.

По вопросу изменения смежных границ муниципальных образований были проведены публичные слушания, жители поддержали эту инициативу, заключил Исланов.