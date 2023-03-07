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Главный врач РКБ ответит на вопросы казанцев
На вопросы жителей Казани в региональной общественной приемной партии «Единая Россия» ответит главный врач РКБ Татарстана и депутат Казгордумы Рафаэль Шавалиев. Об этом рассказали в пресс-службе больницы.
Интересующие вопросы можно задать главврачу по телефонам 8-843-238-1000, 8-800-201-16-00 (портал «Мой депутат») и в WhatsApp по номеру 8-987-205-00-63. Также запросы принимаются на электронную почту op@tatarstan.er.ru.
В пресс-службе добавили, что можно прийти в общественную приемную «Единой России» в Казани лично.
Прямой эфир пройдет 9 марта в 14.00 в аккаунте региональной приемной в ВК.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане началась неделя приемов граждан по вопросам здравоохранения.
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