Главный врач РКБ ответит на вопросы казанцев

На вопросы жителей Казани в региональной общественной приемной партии «Единая Россия» ответит главный врач РКБ Татарстана и депутат Казгордумы Рафаэль Шавалиев. Об этом рассказали в пресс-службе больницы.

Интересующие вопросы можно задать главврачу по телефонам 8-843-238-1000, 8-800-201-16-00 (портал «Мой депутат») и в WhatsApp по номеру 8-987-205-00-63. Также запросы принимаются на электронную почту op@tatarstan.er.ru.

В пресс-службе добавили, что можно прийти в общественную приемную «Единой России» в Казани лично.

Прямой эфир пройдет 9 марта в 14.00 в аккаунте региональной приемной в ВК.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане началась неделя приемов граждан по вопросам здравоохранения.