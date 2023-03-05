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В Татарстане стартует неделя приемов граждан по вопросам здравоохранения
В Татарстане с понедельника начнется неделя приемов граждан по вопросам здравоохранения. Об этом рассказали в региональной общественной приемной партии «Единая Россия» в РТ.
Встречи с жителями республики пройдут на площадках региональной и местных общественных приемных партии. В Казани они пройдут па адресу Карла Маркса, 31/7.
«Неделю приемов татарстанцев по вопросам здравоохранения 6 марта откроет онлайн-трансляция на странице Региональной общественной приемной партии ″Единая Россия» в социальной сети «ВКонтакте″ о качестве оказания медицинской помощи в республике. Начало обсуждения в 10.00», – отметили в пресс-службе.
Модератором беседы выступит депутат Госсовета РТ Рамиль Ахметов, поучаствуют в обсуждении представители Министерства здравоохранения РТ, территориального отдела Росздравнадзора по республике и территориального фонда обязательного медицинского страхования Татарстана.
«После завершения онлайн-трансляции эксперты проведут тематический прием жителей с 11.00 до 12.00», - добавили в региональной приемной.
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