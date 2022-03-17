Главный тренер «Зенита» Семак оценил физическое и моральное состояние Артема Дзюбы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал состояние нападающего санкт-петербургского клуба Артема Дзюбы, а также заявил, что не обсуждал с футболистом тему национальной сборной. По словам Семака, состояние Дзюбы можно охарактеризовать, как нормальное.

«Мы не разговаривали с Дзюбой на тему сборной. Сейчас у него нормальное состояние . Он готовится к матчу с «Арсеналом». Сейчас всем непросто, но все ребята профессионалы. Мы стараемся делать все, чтобы побеждать», — цитируют Семака «РИА-Новости».

Напомним, ранее нападающий «Зенита» Артем Дзюба отказался от вызова в сборную. По словам главного тренера национальной команды Валерия Карпина, свое отсутствие футболист промотивировал ситуацией на Украине.

Чуть позже по данному поводу высказался сам футболист, заявив, что Карпин неправильно интерпретировал его слова.

«Я не поехал в сборную России не из-за политических моментов. Дело в семейных обстоятельствах, но я не хотел бы вдаваться в подробности. В этот период времени я хотел бы провести время вместе с семьей», – заявил Дзюба.