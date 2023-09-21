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Главный тренер «Стрелы» высказал Минниханову желание переименовать команду в «Ак Барс»
Главный тренер «Стрелы» ДжейПи Нил на встрече с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым попросил разрешить переименовать регбийную команду в «Ак Барс».
«Было бы здорово, если бы наша команда тоже стала носить название – "Ак Барс"», – отметил специалист.
Нил считает, что это единственное слово, которого не хватает на их форме.
Сегодня в резиденции Казанского Кремля состоялось чествование «Стрелы». Раис Татарстана поздравил коллектив с победой в Кубке России, отметив, что спортсмены продемонстрировали высочайшее спортивное мастерство и командный дух.
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