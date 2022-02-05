Главный тренер сборной России Валерий Карпин посетил контрольную игру с участием «Рубина»

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин посетил контрольный матч «Рубина» против подмосковных «Химок» на втором тренировочном сборе в турецком Белеке.

Корреспондент клубного телевидения казанской команды сообщил, что тренер национальной сборной наблюдал за игрой команд Российской Премьер-Лиги с первых минут.

Матч закончился вничью со счетом 0:0. Следующую игру на тренировочном сборе в Турции «Рубин» проведет 8 февраля против «Динамо» из Батуми.

Казанский «Рубин» с 22 очками в 18 матчах занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Первый матч после зимнего перерыва казанцы сыграют 28 февраля против санкт-петербургского «Зенита».

В свою очередь, главная национальная сборная страны 24 марта проведет стыковой матч против Польши за попадание на Чемпионат мира – 2022 в Катаре.