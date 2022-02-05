Три матча — ноль побед: «Рубин» вновь сыграл вничью, не забив ни одного гола «Химкам»

Казанский «Рубин» в рамках тренировочного сбора в турецком Белеке сыграл вничью против подмосковных «Химок» со счетом 0:0. Эта игра стала дебютной на втором тренировочном сборе казанской команды.

Место в воротах занял Юрий Дюпин, который провел на поле все 90 минут матча. Кроме того, в состав после длительного восстановления вернулся Илья Самошников, а в центр обороны с первых минут вышел вернувшийся после аренды из «Крыльев Советов» Сильвие Бегич.

Первый тайм оказался насыщенным на события, казанцы создали довольно много опасных моментов. Ближе всего ко взятию ворот был форвард «Рубина» Герман Онугха, пробивший выше ворот с линии вратарской после прострела Сеада Хакшабановича. Сам черногорец также имел несколько возможностей забить, но ни один из дальних выстрелов полузащитника не привел к голу.

После перерыва рубиновые продолжили давление, а один из подходов завершился взятием ворот – с передачи Кирилла Климова гол забил Ленар Фаттахов. Однако мяч был отменен из-за положения вне игры. После этого ближе к голу были химчане, но отличную игру провел Юрий Дюпин, несколько раз выручивший команду в концовке встречи. Итоговый счет – 0:0.

Для «Рубина» эта ничья стала уже третьей подряд на тренировочных сборах в Турции. Сборы команды продлятся до 8 февраля, следующий матч «Рубин» сыграет в этот же день против «Динамо» из Батуми.

Казанский «Рубин» с 22 очками в 18 матчах занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги сезона–2021/2022.

«Рубин» - «Химки» - 0:0

Состав «Рубина» в первом тайме: Дюпин – Зотов, Уремович, Бегич, Самошников – Мусаев, Ин Бом, Хакшабанович – Дрейер, Зуев, Онугха.

Состав «Рубина» во втором тайме: Дюпин – Тесленко, Суриков, Бегич, Ломовицкий – Фаттахов, Стрельник, Мусаев – Дрейер, Климов, Савицкий