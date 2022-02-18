Главный тренер сборной России о выходе в финал ОИ: «Удача помогла нам? Да-да, нам везёт»

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов поделился эмоциями после выхода в финал Олимпийского турнира, а также прокомментировал победу над Швецией на стадии 1/2 финала по буллитам.

По словам наставника нашей национальной команды, хоккеисты выполнили план на игру, за счет чего и добились выхода в финал.

«Удача помогла? Да-да, нам везёт. Вы это хотели сказать, да? План на игру выполнили. Сегодня на льду была команда, которая старалась играть весь матч. Да, не обошлось без ошибок, но это невозможно — ни одна команда не играет строго по заданию. У нас были ошибки, у шведов — тоже. Но мы в финале, результат добыт», – цитирует Жамнова «Чемпионат».

Также Алексей Жамнов рассказал, чем руководствовался тренерский штаб в выборе исполнителей для серии буллитов.

«Гусев — хороший исполнитель буллитов. В какой-то степени наше решение сработало, в какой-то — нет. Самое главное, что мы в финале. Как определяли порядок исполнителей? Всем тренерским штабом прям перед буллитами определились. Буллиты — это лотерея. Нужно понимать, когда и кого выпускать. Грицюк — молодец, справился», – заявил главный тренер.

Стоит отметить, что в финале Олимпиады – 2022 сборная России по хоккею сыграет против Финляндии. Ожиданиями от предстоящей игры поделился и Жамнов.

«Все нервы оставили на льду. Мы отдали всё для этой большой победы. Для игроков дорогого стоит — выйти во второй финал Олимпиады подряд. Для нас задача — подготовиться к Финляндии. Сейчас нас тревожит больше усталость, а не эмоции. Нужно восстановиться и быть готовыми», – сказал наставник хоккейной сборной России.

Напомним, финальный матч Россия — Финляндия состоится в воскресенье, 20 февраля, начало игры — 07:10 по московскому времени.