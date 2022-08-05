Главный тренер «Ак Барса» Знарок – о посещении буровой: Понимаешь, какой это тяжелый труд

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок поделился эмоциями после посещения буровой установки «Татнефти» в Альметьевске. По словам наставника «барсов», лишь после посещения таких мест начинаешь понимать, насколько это тяжелый труд.

«Честно говоря, в первый раз в жизни в подобных местах. Очень понравилось, много нового узнал, какой это тяжелый труд. Что из увиденного больше всего запомнилось? Я раньше смотрел фильм "Сибириада", но это же совсем другое. Там было интересно, а тут тем более. Очень интересно на самом деле, особенно когда в первый раз, очень интересно. После посещения подобных мест начинаешь понимать, каким это трудом дается. Встретились с бурильщиками, сразу видно хороший, достойный, работящий народ. Любят хоккей, уважают хоккей, живут хоккеем», – цитирует Знарка корреспондент «Татар-информа».

Напомним, завтра «Ак Барс» в рамках традиционного подготовительного этапа к старту сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) проведет товарищескую игру против альметьевского «Нефтяника». Стоит отметить, что все вырученные средства с продажи билетов на игру будут направлены на поддержку республиканского детского следж-хоккея.

Ранее пресс-служба казанского клуба объявила состав команды на контрольные матчи против «Нефтяника» и «Нефтехимика».