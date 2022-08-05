«Ак Барс» объявил состав команды на контрольные матчи против «Нефтяника» и «Нефтехимика»

«Ак Барс» показал состав команды на ближайшую выездную серию из контрольных матчей против альметьевского «Нефтяника» и нижнекамского «Нефтехимика».

Так, в состав «Ак Барса» на выезд по маршруту Альметьевск – Нижнекамск попали:

вратари: Тимур Билялов, Амир Мифтахов, Владимир Мосин

защитники: Кирилл Адамчук, Вячеслав Войнов, Никита Евсеев, Константин Лучевников, Александр Любчич, Никита Лямкин, Василий Токранов, Динар Хафизуллин, Кристиан Хенкель, Максим Чудинов, Дмитрий Юдин, Марк Янчевский

нападающие: Артур Бровкин, Александр Бурмистров, Максим Быков, Дмитрий Воронков, Станислав Галиев, Артём Галимов, Михаил Глухов, Никита Дыняк, Тимофей Жулин, Данис Зарипов, Дмитрий Кагарлицкий, Артём Лукоянов, Кирилл Панюков, Кирилл Петров, Александр Радулов, Илья Сафонов, Кирилл Семёнов, Даниил Тарасов, Александр Хованов, Вадим Шипачёв

Стоит отметить, что игра с «Нефтяником» состоится 6-го августа, а с «Нефтехимиком» – 7-го. Все вырученные средства с продажи билетов на играх будут направлены на поддержку республиканского детского следж-хоккея.

Помимо этого, хоккеисты казанского клуба в рамках турне по Татарстану посетят буровую установку в Альметьевске.