Главный санврач Набережных Челнов поручил усилить отлов бродячих псов

В мониторинге настроения жителей РТ Набережные Челны трижды упоминаются из-за жалоб населения на безнадзорных животных. За это исполкому города вынесено предостережение со стороны Роспотребнадзора Татарстана. На аппаратном совещании главный санитарный врач Автограда Ильгизар Бариев поручил усилить работу по отлову бродячих собак.

«Вынесено предостережение, необходимо активизировать эту работу», — отметил докладчик.

Первый замруководителя исполкома Илья Зуев сообщил, что с начала года отловлено 236 безнадзорных животных: из которых 40 нашли новых хозяев, 236 четвероногих выпустили после стерилизации в естественную среду обитания, четыре умерли.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил чиновникам разобраться с «собачьей жизнью» во вверенных им районах. Глав трех районов города — Центрального, Автозаводского и Комсомольского — он призвал оперативнее реагировать на сообщения жителей в социальных сетях.