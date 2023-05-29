Три пляжа оборудуют к летнему сезону в Набережных Челнах

В зоне ответственности Набережночелнинского инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по РТ готовятся к эксплуатации девять пляжей, из них три пляжа на территории города. Это городской пляж им. Табеева, пляж «Су Анасы» по улице Центральная и пляж у вейк-парка «Добрый ветер» на улице Раскольникова. Именно они являются санкционированными и безопасными, сообщил на аппаратном совещании руководитель набережночелнинского отделения Абузар Нугуманов.

Кроме того, планируется оборудовать как пляж место массового отдыха населения около спортивной школы «Навигатор» («Рэхэт Beach»).

Докладчик уточнил, что до 2023 года в Набережных Челнах функционировал всего один городской пляж им.Табеева, что было явно недостаточно для горожан. Поэтому по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова на оборудование пляжей в местах массового отдыха населения около водных объектов Правительством РТ были выделены денежные средства.

«В данный момент идет подготовка баз (сооружений) для стоянок маломерных судов и пляжей к началу эксплуатации», — сообщил Абузар Нугуманов.

Кроме того, на сегодняшний день начали эксплуатацию 9 баз для стоянок маломерных судов.