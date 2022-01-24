Главный санврач Челнов предложил отправить работников предприятий на удаленку

Из-за осложнившейся обстановки с Covid-19 главный санитарный врач Набережных Челнов Ильгизар Бариев предложил отправлять сотрудников предприятий и организаций на удаленную работу. Об этом он рассказал на аппаратном совещании в мэрии.

«Наша задача — минимизировать те риски, с которыми могут столкнуться большие коллективы. Это касается всех предприятий. Нужно максимально изолировать пожилых людей старше 60 лет и рассмотреть возможность перейти на дистант. С такими темпами прироста будет очень большая нагрузка на амбулаторно-поликлиническую часть, как показывает опыт Москвы и Санкт-Петербурга, и на скорую помощь. Заболеваемость коронавирусом протекает в более легкой форме, но это нас не должно успокаивать. Меры профилактики должны соблюдаться неукоснительно», — заметил он.

За прошедшую неделю сотрудники Роспотребнадзора в Набережных Челнах проверили 18 хозяйствующих объектов. Охват вакцинацией на проверенных предприятиях и организациях составил от 87 до 98%. Нарушения зафиксированы в общественном транспорте и на точках общепита.

«Не должно быть такого: „Караул! Устал“. Все устали от этого, понятно. Все, кто болеет, устали от этой болезни. И все, кто лечит, безусловно устали. И все, кто контролирует», — отметил мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

В ближайшие дни градоначальник поручил собрать заседании оперштаба, где должны присутствовать представители всех отделов исполкома.

Ранее перевести как можно больше сотрудников на удаленку рекомендовал Премьер-министр России Михаил Мишустин. По его мнению, такая мера поможет снизить распространение инфекции и облегчить нагрузку на здравоохранение.