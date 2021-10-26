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Ру Тат
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26 октября 2021  12:11

Главный санитарный врач РТ призвала использовать нерабочие дни для вакцинации от Covid-19

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Наступающие нерабочие дни на будущей неделе глава Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина призвала  использовать с максимальной пользой для здоровья своего и близких. В разговоре с ИА «Татар-информ», тем, кто еще не успел вакцинироваться, главный санитарный врач посоветовала привиться в выходные.

«Предстоящие нерабочие дни направлены на разрыв цепочек передачи вируса. Нам всем нужно максимально сократить количество контактов. Призываю использовать эти дни для вакцинации, нахождения в кругу семьи и прогулок на свежем воздухе, избегая мест массового скопления. Особенно мы должны оградить от излишних контактов непривитых пожилых родственников, бабушек и дедушек», – обратилась к жителям республики Марина Патяшина.

Если все вышеперечисленное будет выполняться, это, по мнению главного санитарного врача республики, позволит сдержать подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

20 октября Президент РФ Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты. 

 

#массовая вакцинация #Коронавирус
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