Главный санитарный врач РТ объяснила, почему детям запретили ходить в ТЦ без родителей

В Татарстане детей перестанут пускать в торговые и торгово-развлекательные центры без родителей. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Оперативный штаб республики по борьбе с Covid-19 ограничил вход детей в торговые комплексы. Попасть в ТЦ несовершеннолетние теперь смогут только в сопровождении родителей или законных представителей.

«Торговые центры — это не место для скопления детей», — объяснила главный санитарный врач республики.

Подробнее о новых ограничениях можно прочитать по ссылке.