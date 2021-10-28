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Ру Тат
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28 октября 2021  14:27
Эвелина Киселёва

Главный санитарный врач РТ объяснила, почему детям запретили ходить в ТЦ без родителей

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В Татарстане детей перестанут пускать в торговые и торгово-развлекательные центры без родителей. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Оперативный штаб республики по борьбе с Covid-19 ограничил вход детей в торговые комплексы. Попасть в ТЦ несовершеннолетние теперь смогут только в сопровождении родителей или законных представителей.

«Торговые центры — это не место для скопления детей», — объяснила главный санитарный врач республики.

Подробнее о новых ограничениях можно прочитать по ссылке.

#Коронавирус #вакцинация
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