Главный режиссер Казанского ТЮЗа задумал запустить второй спектакль в городском трамвае

Главный режиссер Казанского ТЮЗа Радион Букаев подумывает над тем, чтобы создать второй спектакль в трамвае на существующем городском маршруте – по аналогии с презентованной в июне этого года постановкой «Ночной трамвай». Таким намерением он поделился во время тематической пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Я думаю над тем, чтобы сделать еще один спектакль, возможно, тоже в трамвае и, возможно, в таком же формате, но с другой темой. Более определенно сказать пока не могу», – анонсировал Букаев.

Он подчеркнул, что благодаря постановке «Ночной трамвай», которая разворачивается в салоне настоящего трамвая №5, следующего по кольцевому маршруту, Казанский ТЮЗ приобрел большое количество новых поклонников. Как только в конце весны была открыта продажа билетов, «мгновенно все было раскуплено по осени». Первую для Казани экспериментальную постановку в трамвае решено продлить в афише театра до конца года, хотя сначала предполагалась, что она будет идти только в теплый сезон года.

«На сегодняшний день билеты на “Ночной трамвай” продаются на вторую половину ноября и по конец декабря. У нас запланирован на вторую половину ноября тестовый заезд один на зимний период и тестовый заезд в начале декабря: нужно понять, за какое время до начала спектакля оттают окна салона, когда трамвай находится в депо. Мы будем смотреть, как возможно проводить этот спектакль в зимний период времени. Возможно, что это будет весь год. Что случится к лету, мы пока не знаем, насколько спадет интерес аудитории», – сказал главный режиссер Казанского ТЮЗа.

Аудиоспектакль-променад «Ночной трамвай» в едущем по кольцевому маршруту №5 вагоне был презентован, напомним, 11 июня. Повествование в нем идет от лица разбившегося 20-летнего мотоциклиста Александра Белова, душа которого поселилась в трамвае. Вместе с тем постановка удачно и аккуратно переплетает личную историю главного персонажа с экскурсией по непарадным районам города от персонажа аудиогида.