Главный психиатр Минздрава Кекелидзе: Коронавирус негативно влияет на мозг

Коронавирусная инфекция воздействует на мозг человека, что в период постковидного синдрома приводит к раздражительности и частичной амнезии. Об этом рассказал главный психиатр Минздрава России Зураб Кекелидзе в интервью РБК.

По словам специалиста, пациент вначале не осознает, что «плохого Covid принес». На самом деле переболевший «неправильно оценивает свои функции», отметил Кекелидзе.

Частичная потеря памяти — это характерный симптом для тех, кто перенес Covid-19. Люди забывают некоторые слова. У тех, кто выздоровел, также наблюдается раздражительность.

Психиатр также отметил, что спортсмены сталкиваются с одышкой через несколько минут после начала интенсивных тренировок, чего раньше они не наблюдали. Кекелидзе подчеркнул, что во время болезни Covid-19 нарушается гематоэнцефалический барьер, защищающий нервную ткань от циркулирующих в крови микроорганизмов, токсинов, клеточных и гуморальных факторов иммунной системы, которые начинают воспринимать ткань мозга как чужеродную.

Ранее Глава ФМБА заявила, что коронавирус может ускорять процесс старения организма.