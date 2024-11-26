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СВО 26 ноября 2024 18:47

«Главный подарок»: боец из Нижнекамска приехал с СВО на выписку жены и дочери

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«Главный подарок»: боец из Нижнекамска приехал с СВО на выписку жены и дочери
Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Нижнекамец Ильфат Сафин, проходящий службу в зоне СВО, впервые стал папой. В феврале он и его избранница Рузиля заключили брак в зеркальную дату 24 февраля 2024 года. Тогда поздравить молодоженов в ЗАГС приехал мэр города Рамиль Муллин. А сегодня, находясь в отпуске, Ильфат и его семья встречали молодую маму с дочкой, которую назвали Аминой.

Для военнослужащего рождение первенца, естественно, главный подарок, признался он. Сегодня молодой отец впервые взял малышку на руки.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Встречали Амину большой и дружной семьей. Ильфат, его мама и младшая сестра приехали в роддом с букетами цветов. «Счастлив уж, искренне счастлив», — поделился эмоциями военнослужащий.

«Волнуюсь, радостно. Это у меня вторая внучка», — рассказала Гульнара Сафина, мама Ильфата.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Я очень рада, что теперь у меня есть племянница», — поделилась эмоциями сестра Ильфата Миляуша Сафина.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00.
#дети #семья #военнослужащие #СВО
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