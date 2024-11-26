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«Главный подарок»: боец из Нижнекамска приехал с СВО на выписку жены и дочери
Нижнекамец Ильфат Сафин, проходящий службу в зоне СВО, впервые стал папой. В феврале он и его избранница Рузиля заключили брак в зеркальную дату 24 февраля 2024 года. Тогда поздравить молодоженов в ЗАГС приехал мэр города Рамиль Муллин. А сегодня, находясь в отпуске, Ильфат и его семья встречали молодую маму с дочкой, которую назвали Аминой.
Для военнослужащего рождение первенца, естественно, главный подарок, признался он. Сегодня молодой отец впервые взял малышку на руки.
Встречали Амину большой и дружной семьей. Ильфат, его мама и младшая сестра приехали в роддом с букетами цветов. «Счастлив уж, искренне счастлив», — поделился эмоциями военнослужащий.
«Волнуюсь, радостно. Это у меня вторая внучка», — рассказала Гульнара Сафина, мама Ильфата.
«Я очень рада, что теперь у меня есть племянница», — поделилась эмоциями сестра Ильфата Миляуша Сафина.
Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.
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