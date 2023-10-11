Главный онколог РТ рассказал, как часто на диспансеризации выявляют предраковые болезни

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В Татарстане во время диспансеризации на один рак выявляют 3-4 предраковых болезни. Об этом на пресс-конференцию в «Татар-информе» рассказал главный онколог Минздрава РТ, заведующий отделом оценки эффективности и безопасности медицинских технологий Республиканского онкодиспасера Эдуард Нагуманов.

Он подчеркнул, что в структуре диспансеризации есть серьезный онкологический компонент, который позволяет выявлять значимую долю злокачественных новообразований – это 55% всех видов рака.

Нагуманов рассказал, что на диспансеризации проверяют на рак шейки матки. Так, гинекологи делают мазок и проводят осмотр.

У мужчин медики берут кровь на простатоспецифический антиген для проверки на рак предстательной железы.

В свою очередь у женщин и мужчин производится забор кала для проверки на содержание скрытой крови - для выявления колоректального рака. При ее обнаружении человека направляют на колоноскопию.

Женщинам проводят маммографию для выявления онкологий молочной железы.

Стоит отметить, что кожные покровы в ходе осмотра можно проверить на рак и меланому.

Эдуард Нагуманов сообщил, что ежегодная флюорография может показать рак легких.

«Процедура для выявления рака пищевода желудка проводится пока однократно в 45 лет, – это фиброэзофагогастроскопия», – добавил врач.

Он подчеркнул, что все эти исследования доказали свою эффективность.

«Во время этих процессов диспансеризации на один рак выявляется где-то три-четыре предраковых заболевания, которые нужно санировать, то есть убирать. Выявление таких состояний приводит к тому, что мы проводим вторичную профилактику. По сути человек, если санировать это предраковое состояние, никогда не заболеет раком», – отметил он.

Напомним, что за этот год на профосмотрах и диспансеризации обнаружили почти 2 тысячи онкологий.