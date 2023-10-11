На диспансеризации у татарстанцев нашли 15 тыс. болезней сердца и почти 2 тыс. онкологий

Елена Хафизова

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Жители Татарстана активно проходят диспансеризацию и профосмотры. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала начальник отдела профилактической помощи и здравостроительства Министерства здравоохранения РТ Елена Хафизова.

В планах за этот год охватить диспансеризацией детей и взрослых и профосмотрами 2,3 млн жителей Татарстана – это 60,1% всего населения.

«Только профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения и углубленной диспансеризации лиц, перенесших коронавирусную инфекцию, должны пройти 1,5 миллиона человек. На сегодняшний день из них мы осмотрели более 800 тысяч жителей», – заметила Елена Хафизова.

Благодаря этим скринингам, было впервые выявлено более 15 тыс. болезней системы кровообращения, чаще всего они связаны с высоким артериальным давлением. Также благодаря исследованиям обнаружили 1923 злокачественных новообразований, большинство из них на начальных стадиях.

У каждого 8-10 прошедшего врачи нашли фактор риска развития того или иного заболевания.

Напомним, что на совещании с членами Правительства Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость проходить диспансеризацию.

«Что касается диспансеризации детей — она прошла достаточно организованно и дает хорошие результаты. Поэтому нужно сделать еще один шаг, а именно: провести диспансеризацию взрослого населения. Посмотрите, пожалуйста, и предложения соответствующие представьте», – отметил глава государства.

Напомним, Татарстан на сегодняшний день – один из регионов-лидеров в России по охвату населения диспансеризацией и профилактическими осмотрами.