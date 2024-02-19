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Главный инженер МУП «Горкоммунхоз» возглавил УК «Комсомольский» в Челнах
На должность директора управляющей компании «Комсомольский» в Набережных Челнах назначен Ильгиз Исхаков. На аппаратном совещании нового руководителя представил мэр города Наиль Магдеев.
Ранее он трудился на предприятии «Горкоммунхоз» в должности главного инженера.
«Работа в сфере жилищно-коммунального хозяйства — непростая работа. Она связана с ежедневным вниманием к жизнедеятельности граждан. Поэтому пожелаем вам успеха в этой многотрудной, но интересной работе. Если работу любишь, если людей уважаешь, то любую работу можно выполнить. Людей нужно уважать и любить, поэтому ваша задача делать все, чтобы оказывать помощь и поддержку людям в разных сферах по вашей профессиональной деятельности», — пожелал Магдеев.
Ранее глава города представил нового замначальника управления экономического развития Челнов.
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