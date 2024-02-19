Магдеев представил нового замначальника управления экономического развития Челнов

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

На аппаратном совещании мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев представил нового замначальника управления экономического развития и поддержки предпринимательства исполнительного комитета Автограда. Им стал Адель Зайнетдинов.

Аделю Зайнетдинову 29 лет, учился в Набережных Челнах. Окончил КФУ по направлению «Экономика». С 2017 года работал в администрации Комсомольского района: сначала в должности ведущего специалиста отдела взаимодействия с организациями территории, а позднее – главного специалиста этого же отдела.

«Наш челнинский молодой парень. 1994 года рождения. Работал ведущим специалистом в Комсомольском районе. Пригласили на новую для него работу, в отдел по поддержке развития предпринимательства. Этот сектор экономики для города очень важен и нужен. Сегодня предпринимательский сектор формирует уже 35% бюджета города. Количество субъектов малого предпринимательства за год выросло на 4,5%. Количество предприятий малого бизнеса ежегодно растёт», — отметил Магдеев.

«Малый бизнес в городе Набережные Челны развивается семимильными шагами. Безусловно, без поддержки местных властей, республиканских, федеральных этот сектор экономики так бы активно и бурно не развивался. Есть федеральные программы, есть республиканские программы, есть поддержка муниципалитета. Мы занимаемся и оказываем поддержку не только финансовую, организационную, иную. Мы активно занимаемся развитием промышленных парков. Их у нас 13, работают около 14 тыс. человек. Промышленные парки сегодня практически все заполнены, это хороший показатель среди муниципалитетов нашей республики, заполняемость более 90%», — сообщил градоначальник.

Аделю Зайнетдинову Магдеев пожелал успехов, отметив, что того ждет «интересная работа».

«У нас хорошие предприниматели, толковые, активные, добросовестные, социально ориентированные. Поэтому успехов вам пожелаю. Я думаю, что все у вас получится», — выразил надежду Магдеев.