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Главный инфекционист РТ: Людям из группы риска лучше вакцинироваться от Covid
Представителям группы риска стоит вновь пройти вакцинацию от коронавируса Covid-19. Об этом заявил главный внештатный инфекционист Минздрава Татарстана Халит Хаертынов в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».
«<…> пожилые люди, имеющие различные сопутствующие заболевания. <…> таким пациентам желательно вакцинироваться. Не только от гриппа, не только от коронавирусной инфекции сделать вакцинацию, но и от пневмококковой инфекции», — заметил специалист.
Дело в том, что, по словам Хаертынова, именно пневмококковая инфекция является наиболее частой причиной развития внебольничной пневмонии.
Кроме того, инфекционист обратил внимание на то, что сейчас нет специфических симптомов, по которым можно было бы самостоятельно отличить заражение гриппом от заражения SARS-CoV-2. «Для того чтобы отличить грипп от ковида, необходимы лабораторные исследования», — пояснил он.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Халит Хаертынов рассказал, когда в Татарстане ожидать пик заболеваемости гриппом и Covid-19.
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