news_header_top_970_100
Руc Тат
Общество 9 сентября 2023 22:31

Главный инфекционист РТ: Людям из группы риска лучше вакцинироваться от Covid

Скопировать ссылку
Главный инфекционист РТ: Людям из группы риска лучше вакцинироваться от Covid
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Представителям группы риска стоит вновь пройти вакцинацию от коронавируса Covid-19. Об этом заявил главный внештатный инфекционист Минздрава Татарстана Халит Хаертынов в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».

«<…> пожилые люди, имеющие различные сопутствующие заболевания. <…> таким пациентам желательно вакцинироваться. Не только от гриппа, не только от коронавирусной инфекции сделать вакцинацию, но и от пневмококковой инфекции», — заметил специалист.

Дело в том, что, по словам Хаертынова, именно пневмококковая инфекция является наиболее частой причиной развития внебольничной пневмонии.

Кроме того, инфекционист обратил внимание на то, что сейчас нет специфических симптомов, по которым можно было бы самостоятельно отличить заражение гриппом от заражения SARS-CoV-2. «Для того чтобы отличить грипп от ковида, необходимы лабораторные исследования», — пояснил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Халит Хаертынов рассказал, когда в Татарстане ожидать пик заболеваемости гриппом и Covid-19.

#интервью без галстука #коронавирус #вакцина #вакцинация от гриппа
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное