В Татарстане выявили 59 случаев свиного гриппа

В Татарстане в этом эпидсезоне выявили 67 случаев заражения гриппом. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

«Из всех заражений 59 случаев гриппа группы АН1N1-2009, семь случаев гриппа группы В и один случай гриппа группы А нетипированный», – рассказали агентству в пресс-службе ведомства.

Напомним, группу AH1N1-2009 называют также свиным гриппом. В Роспотребнадзоре РТ добавили, что свиной грипп составляет 88% от общего числа заражения гриппом.