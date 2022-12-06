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Ру Тат
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Здоровье
6 декабря 2022  14:47
Эвелина Киселёва

В Татарстане выявили 59 случаев свиного гриппа

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В Татарстане в этом эпидсезоне выявили 67 случаев заражения гриппом. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.  

«Из всех заражений 59 случаев гриппа группы АН1N1-2009, семь случаев гриппа группы В и один случай гриппа группы А нетипированный», – рассказали агентству в пресс-службе ведомства. 

Напомним, группу AH1N1-2009 называют также свиным гриппом. В Роспотребнадзоре РТ добавили, что свиной грипп составляет 88% от общего числа заражения гриппом.

#грипп
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