Главный Госавтоинспектор Татарстана поздравил школьников на линейке в лицее №177

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Сегодня в казанском лицее №177 начальник Управления Госавтоинспекции МВД по Татарстану Рустем Гарипов поздравил школьников с началом учебного года и напомнил о правилах дорожного движения.

«Начался новый учебный год и все мы знаем, что дорога к знаниям должна быть безопасной. Ребята, давайте вместе соблюдать правила дорожного движения, только работая сообща, мы сохраним свои жизни и будем примером для остальных. Ваш лицей - гордость Татарстана, вступайте в ЮИД, с праздником вас», – сказал он.

После поздравительной речи Рустем Гарипов вместе с сотрудниками Госавтоинспекции раздал детям брелоки со световозвращающими элементами. Они будут предупреждать водителей в темное время суток о том, что на дороге находится ребенок.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Мы не просто так сказали, что этот лицей особенный. Это кузница кадров для юных инспекторов движения. Выпускники этого лицея являются не только чемпионами России, но и Европы», – дополнил он.

Рустем Гарипов отметил, что сейчас как никогда родителям надо быть внимательным к знанию ПДД у своего ребенка.

«Сейчас дети выходят в школу, поток увеличивается. Родители, не стесняйтесь напоминать ребенку о ПДД, от этого зависит его жизнь. Опасность может поджидать в любом месте», – сказал он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в День знаний автоинспекторы Татарстана проведут для учащихся занятия по безопасности дорожного движения. В этот же день 57 494 первоклассника в РТ получат подарки в виде световозвращающих элементов (наклейки, браслеты, брелоки и др.).