Главный Госавтоинспектор РТ: усталость за рулем может привести к страшной аварии

Начальник Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Рустем Гарипов рассказал, чем опасен уставший водитель.

Он отметил, что зачастую причиной совершения ДТП становится переутомление автовладельца, который находился за рулем слишком долго.

Водитель может просто не заметить, что начинает засыпать. Это часто происходит неожиданно, поэтому бороться с сильной сонливостью за рулем – опасно.

Гарипов напомнил, чтобы не подвергать опасности себя, близких и других участников дорожного движения, Госавтоинспекция настоятельно рекомендует обязательно хорошо отдохнуть, прежде чем отправляться в длительную поездку. Не стоит садиться за руль после бессонной ночи или утомительного рабочего дня. Полноценный сон накануне поездки – лучший способ предотвратить сонливость за рулем.

Очень важно также заранее спланировать путь и выбрать наиболее короткий маршрут, а также не забывать время от времени останавливаться и по возможности – отказаться от движения ночью.

Если же сонливость все же настигает, следует остановить авто и отдохнуть. Личная безопасность начинается с соблюдения элементарных правил и, соблюдая их, вы можете уберечь себя и окружающих от трагедии, подчеркнул Гарипов.

Напомним, сегодня ночью в Елабужском районе РТ произошло смертельное ДТП, в котором погибло два водителя. По словам очевидцев, на 5-м км трассы «Елабуга-Ижевск» фура выехала на встречку и врезалась в «ГАЗель». Причиной смертельного ДТП могло стать переутомление водителя большегруза.