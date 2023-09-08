При столкновении «ГАЗели» с фурой под Елабугой погибли два человека

Сегодня ночью в Елабужском районе РТ произошло смертельное ДТП, в котором погибло два человека. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы.

Фото: Очевидцы

Авария произошла на 5-м км трассы «Елабуга-Ижевск». По словам очевидцев, на дороге фура врезалась в «ГАЗель». От удара «ГАЗель» получила сильные повреждения.

Фото: Очевидцы

В результате ДТП оба водителя скончались до приезда медиков скорой помощи. Прибывшим на место спасателям с помощью специальной техники пришлось вытаскивать погибших из авто.