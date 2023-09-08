Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
При столкновении «ГАЗели» с фурой под Елабугой погибли два человека
Скопировать ссылку
Сегодня ночью в Елабужском районе РТ произошло смертельное ДТП, в котором погибло два человека. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы.
Авария произошла на 5-м км трассы «Елабуга-Ижевск». По словам очевидцев, на дороге фура врезалась в «ГАЗель». От удара «ГАЗель» получила сильные повреждения.
В результате ДТП оба водителя скончались до приезда медиков скорой помощи. Прибывшим на место спасателям с помощью специальной техники пришлось вытаскивать погибших из авто.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2