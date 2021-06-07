Главный гериатр Татарстана рассказал, как обезопасить пожилого родственника от падений

Главный гериатр Минздрава Татарстана Рамиль Мухаматдинов перечислил самые частые причины падений пожилых людей, которые вызывают тяжелейшие травмы.

«Это наличие у пожилых людей нескольких заболеваний, которые нуждаются в приеме лекарственных препаратов, также это снижение памяти и умственных способностей, нарушение зрения и слуха, нарушение походки и равновесия в следствии болезни Паркенсона, воспалительных заболеваний», - отметил он на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

Также часто падают пожилые татарстанцы, у которых есть проблемы с питанием, со сниженной массой тела. Гериатр подчеркнул, что прием алкоголя – одна из ведущих проблем, которая приводит к травмам после падений.

«Внешние факторы такие как обустройство дома, быта. То есть это отсутствие ковров, ношение дома не правильной обуви, необходимо, чтобы была пяточка. Также важным является нарушение ритма сердца, которое может повлечь ухудшение состояния и общую усталость», - рассказал врач.

Гериатр порекомендовал пожилым татарстанцам заниматься физическими упражнениями, ходить, но в удобной обуви, это, по его словам, улучшает устойчивость. Также полезны пожилым людям выполнение упражнений на баланс. Кроме этого, на всякий случай, при ходьбе нужно иметь одну руку свободной, чтобы в случае падения, суметь схватиться за что-нибудь. Также нужно быть предельно сосредоточенным, ведь отвлечь от ходьбы может даже разговор.

Родственники пенсионера должны объяснить ему, как не упасть, и создать все условия, чтобы падений удалось избежать, ведь это защитит его от тяжелейших травм.