Пожилым татарстанцам с переломом шейки бедра начнут делать операцию в первые 48 часов

В Татарстане начали оказывать медицинскую помощь пожилым людям с переломом проксимального отдела бедренной кости, пациентов оперируют и ставят на ноги за двое суток. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев.

«Мы взяли на себя обязательство оказывать данную помощь в течение 48 часов в пяти высоко технологических центрах республики Татарстан. Это новый организационный подход», - отметил замминистра.

Ежегодно тысяча жителей Татарстана ломают шейку бедра Из-за несвоевременно проведённой операции пожилые люди чаще всего становятся инвалидами. Именно поэтому теперь в Татарстане должны помогать пациентам старшего возраста за 48 часов.

Альмир Абашев объяснил, если пациент сломал шейку бедра, то первичное звено экстренно транспортирует его в один из пяти высоко технологичных медицинских центров республики. Там врачи принимают решение, проводить ли операцию. Если серьезных противопоказаний к оперативному вмешательству нет, то экстренно пациента оперируют и потом сразу же ставят на ноги.

Ранее ИА «Татар-информ» подробно рассказывало о том, как будет проходить лечение таких пациентов.