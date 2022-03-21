Главный клинический фармаколог РТ: на один препарат приходится в среднем по 10 дженериков

На один препарат в России приходится в среднем по 10 дженериков. Об этом «Татар-информу» рассказал главный клинический фармаколог Минздрава Татарстана, профессор Максим Максимов.

Заведующий кафедрой клинической фармакологии и фармакотерапии Казанской государственной медицинской академии объяснил, что существует около 3–3,5 тысяч международных непатентованных наименований лекарственных препаратов – это международное название активного вещества. Торговых же наименований препаратов, поступающих в оборот, в России около сорока тысяч.

«В среднем на препарат приходится около 10 дженериков, некоторые препараты, например, антибиотики или обезболивающие, имеют по 30-50 дженериков. Продажа пустышек или подделок уголовно наказуема и серьезно отслеживается. Граждане РФ защищены от некачественной медицинской продукции», – отметил Максим Максимов.

По словам клинического фармаколога, сказать, что дженерики ненадежные, – неправильно. В этом случае их давно запретили бы на уровне контролирующих организаций.

«Дженерики есть и в США, и в Европе. На разных рынках роль и доля дженериков совершенно разная. У нас много дженериков, порядка 80% на рынке. В Европе в среднем около 50% дженериков. В США – 30-40%, в Китае и в Индии почти 100%. Хотя мы не скажем, что в Китае есть проблемы с медициной. В Индии есть проблемы, но они решаются. Как и в любой отрасли, есть предприятия высокого качества – есть немного похуже», – отметил заведующий кафедрой.

По словам профессора, сегодня невозможно прожить без дженериков, потому что одна компания не может делать столько препарата, чтобы обеспечить всю потребность населения.

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