Главный фармаколог РТ: «Замена зарубежным препаратам есть, наши лекарства не хуже»

Татарстанцам бояться пустых полок в аптеках не стоит, в России есть достойная замена большинству зарубежных лекарств. Хватит ли мощностей отечественных предприятий для обеспечения населения лекарствами и почему не стоит бояться аналогов и дженериков, «Татар-информу» рассказал главный клинический фармаколог Минздрава РТ, профессор Максим Максимов.

Максим Максимов: «То, что сейчас где-то может наблюдаться какой-то дефицит препаратов, обусловлено прежде всего неоправданно повышенным спросом» Фото предоставлено Максимом Максимовым

Достойные аналоги зарубежных препаратов есть!

Многие жители Татарстана сегодня переживают, что из аптек могут пропасть лекарственные препараты, которые производятся за границей. Главный клинический фармаколог Минздрава республики, профессор Максим Максимов заверил жителей республики, что в России существуют достойные аналоги таких препаратов.

«Если говорить о препаратах широкого круга применения, то замена им есть. И то, что сейчас где-то может наблюдаться какой-то дефицит препаратов, обусловлено прежде всего неоправданно повышенным спросом. То есть дело не в том, что нет в наличии или повлияли санкции, а в том, что просто не успевают логистически завозить», – объяснил заведующий кафедрой клинической фармакологии и фармакотерапии Казанской государственной медицинской академии.

Дженерические лекарственные средства так же эффективны, как и оригинальные препараты.

«Препараты проходят законодательно утвержденную процедуру соответствия и только в таком случае попадают в аптеку», – отметил Максим Максимов.

И если необходима будет замена жизненно необходимых лекарств, которые часто применяют татарстанцы, то отечественные аналоги подобрать возможно. Может помочь провизор в аптеке, а если задача чуть сложнее, то необходимо будет проконсультироваться с врачом.

Много ли препаратов, которые невозможно заменить?

Вопреки бытующему мнению, что большинство зарубежных препаратов невозможно заменить российскими, эксперт подчеркивает, что это совершенно не так.

Плюс ко всему, большинство препаратов, особенно часто применяемых, не закупаются дистрибьюторами на один-два дня, обычно их покупают на значительное количество времени.

Большинство препаратов, особенно часто применяемых, не закупаются дистрибьюторами на один-два дня, обычно их покупают на значительное количество времени Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Может быть, при переводе с одного препарата на другой надо будет изменить дозировку, несколько дней привыкнуть. Конечно, такое бывает», – поделился профессор.

При любом вопросе или неуверенности не допускайте безответственного самолечения. Обязательно обращайтесь к специалистам, помогут квалифицированные врачи, потому что они знают, как заменить один препарат на другой без потрясений для организма.

Дженерики – хуже или лучше оригинальных препаратов?

По словам Максима Леонидовича, существует много научных трудов разного уровня о взаимозаменяемости препаратов. Сводная информация по взаимозаменяемости препаратов имеется – в изменениях к Федеральному закону «Об обращении лекарственных средств». Обновленный перечень взаимозаменяемых лекарственных препаратов размещен на сайте Государственного реестра лекарственных средств 12 октября 2021 года. Данный перечень разработан экспертами НЦЭСМП Минздрава России, которые контролируют качество и безопасность лекарственных препаратов.

«Документ государственного уровня, сделанный серьезными экспертами на основе анализа и статей, и работ, и клинических исследований. В нем по каждому препарату можно найти статьи и данные о взаимозаменяемости», – отметил Максим Максимов.

На один препарат приходится в среднем по 10 дженериков

Профессор рассказал, что существует около трех – трех с половиной тысяч международных непатентованных наименований лекарственных препаратов – это международное название активного вещества, а торговых наименований, именно названий препаратов, поступающих в оборот, в РФ около сорока тысяч.

«Продажа пустышек или подделок уголовно наказуема и серьезно отслеживается. Граждане РФ защищены от некачественной медицинской продукции» Фото: © «Татар-информ»

«В среднем на препарат приходится около 10 дженериков, некоторые препараты, например антибиотики или обезболивающие, имеют по 30-50 дженериков», – отметил Максим Максимов.

«Препарат должен быть качественно изготовлен. И в РФ, и в дружественных странах и республиках есть компании, которые подтвердили качество своего производства многолетней практикой, сертификатами FDA, EMA, сертификатами GMP, патентами и лицензиями. Некоторые препараты имеют сравнительные исследования, имеют много тематических научно-практических публикаций. У лекарств, как и у любых товаров, имеется не только активная формула, но и бренд и ответственность производителя», – заметил профессор.

По словам клинического фармаколога, сказать, что дженерики ненадежные, неправильно – в этом случае их давно запретили бы на уровне наших контролирующих организаций.

«Дженерики есть и в США, и в Европе. На разных рынках роль и доля дженериков совершенно разная. У нас много дженериков, порядка 80% на рынке. В Европе в среднем около 50% дженериков. В США – 30-40%, в Китае и в Индии почти 100%. Хотя мы не скажем, что в Китае есть проблемы с медициной. В Индии есть проблемы, но они решаются. Как и в любой отрасли, есть предприятия высокого качества. Есть немного похуже. Но продажа пустышек или подделок уголовно наказуема и серьезно отслеживается. Граждане РФ защищены от некачественной медицинской продукции», – отметил заведующий кафедрой.

По словам профессора, сегодня невозможно без дженериков прожить, потому что одна компания не может делать столько препарата, чтобы обеспечить всю потребность населения.

Бывает, что менеджмент фармкомпаний решил, что если их препарат сделать подороже, население будет думать, что он более качественный и поэтому цена высокая Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Российские аналоги дешевле?

Нет однозначной корреляции между эффективностью препарата и его стоимостью. Это все определяется в том числе и политикой фармацевтических компаний. По словам Максима Максимова, эта политика даже не результат рыночных отношений. Бывает, что менеджмент фармкомпаний решил, что если их препарат сделать подороже, население будет думать, что он более качественный и поэтому цена высокая.

«Есть, например, даже некоторые оригинальные отечественные препараты, которые стоят дешевле дженериков, потому что, опять же, это исторически сложившийся факт, правильная позиция руководства компании – не поднимать стоимость, потому что препараты оказывают большую помощь огромному количеству пациентов», – добавил он.

Чем отечественный инсулин отличается от западного?

Из-за экономических санкций в отношении России начали переживать жители Татарстана, страдающие сахарным диабетом, которым на постоянной основе нужен инсулин. Есть льготники, которые получают зарубежный препарат, хотя в России есть заводы, производящие это жизненно необходимое лекарство.

«Инсулины сейчас генно-инженерные. К счастью, много заводов у нас с мировым стандартом GMP» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Инсулины сейчас генно-инженерные. К счастью, много заводов у нас с мировым стандартом GMP, это качественная производственная практика», – отметил главный клинический фармаколог республики.

Эти препараты не могли бы быть зарегистрированы, если бы были существенно иного качества.

«Препараты наши очень достойные, и стационары уже давно, еще до сегодняшней политической ситуации работают с преимущественным объемом отечественных дженериков», – отметил он.

Отечественные фармацевтические компании участвуют в торгах на поставку со своими препаратами. Их препараты обычно дешевле. Но качество отслеживается соответствующими уполномоченными инстанциями.

Если компании в таких торгах участвуют, а препарат недостаточного качества, то им просто возвращают этот препарат и на компанию подадут в суд. Или лишат лицензии, права на производство и прочее. В последние десятилетия в РФ достаточно много вышло законодательных актов, которые позволяют развить собственный рынок производства препаратов.

80% новых препаратов не оказывают революционного влияния на медицину

Максим Максимов рассказал, что аналоги современных препаратов, которые появились один-два-пять лет назад на международном рынке, в России пока не делают. Существует так называемая патентная защита – запрет на копирование формулы нового лекарства.

«Практически во всех областях мы можем, учитывая недостаток инновационных иностранных средств, найти аналогичные лекарственные средства, которыми лечили и будем продолжать лечить» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Я вам скажу успокаивающую цифру: почти 80% новых препаратов, которые выпускаются сегодня в мире в последние десятилетия, не оказывают какого-то существенного влияния на медицину. Революционных, прорывных лекарств совсем немного. Это подтвердили исследования Всемирной организации здравоохранения, которые проводились несколько лет назад. Я не скажу, что они бесполезны. Все препараты, прежде чем появиться, проходят некий “фильтр глупых идей”. Они полезны, но их незаменимость под огромным вопросом. Нет их, ну и ладно, справимся», – подчеркнул ученый.

По словам Максима Леонидовича, нельзя отрицать прогресс и новые методы лечения, но постепенно всё вернется на примерно прежние положения. Но и у российских производителей появится всё больше и больше эффективных инновационных товаров. Ученый выразил надежду, что это касается не только медицины – так должно быть во многих отраслях.

«Практически во всех областях мы можем, учитывая недостаток инновационных иностранных средств, найти аналогичные лекарственные средства, которыми лечили и будем продолжать лечить, сможем поддерживать пациента на должном уровне. Да, может быть, где-то есть современные препараты лучше и интереснее, но это не значит, что все они незаменимые», – отметил Максим Леонидович.

«Мощностей российских фармкомпаний хватит»

Клинический фармаколог считает, что мощностей отечественных фармацевтических предприятий хватает, чтобы обеспечить потребность населения. Тем более что никто из международных компаний не собирается уходить с российского рынка.

С кадрами тоже не должно возникнуть проблем. Современные вузы готовят достойных медиков, а постдипломные академии серьезно поддерживают и повышают квалификацию практикующим врачам.

Мощностей отечественных фармацевтических предприятий хватает, чтобы обеспечить потребность населения Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Замена одних лекарств другими возможна. Важно не забывать о том, что обязательно надо советоваться со специалистами», – напомнил он.

Медпрепараты в Россию возят не только из Европы и США

Не стоит забывать, что лекарства ввозят не только из Европы и Америки, но и из Китая и Индии, там фармацевтический рынок тоже хорошо развит.

«Даже в Европе есть плохие заводы. В Индии и Китае есть заводы с мировым уровнем качества и контроля. Широко развиты совместные производства и налажено международное взаимодействие», – отметил Максим Максимов.

На добросовестных предприятиях производят лекарства по всем мировым стандартам качества.

«Если человек хочет в теме разобраться, обычно он в ней разбирается. Можно почитать известных докторов, прийти на консультацию к хорошему специалисту, ознакомиться с современной литературой и другими дополнительными источниками. У нас есть эффективные воспроизведенные препараты. У нас достаточно лекарств. Нет причин для паники. Скупать препараты впрок и на всякий случай – нецелесообразно и неоправданно», – подытожил главный клинической фармаколог Татарстана.

Фото на анонсе: © Рамиль Гали / «Татар-информ»