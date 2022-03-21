Главный клинический фармаколог РТ: В России есть достойная замена зарубежным препаратам

В России существуют достойные аналоги заграничных лекарственных препаратов. Об этом «Татар-информу» рассказал главный клинический фармаколог Минздрава РТ, профессор Максим Максимов.

«Если говорить о препаратах широкого круга применения, то замена им есть. И то, что сейчас где-то может наблюдаться какой-то дефицит препаратов, обусловлено прежде всего неоправданно повышенным спросом. То есть дело не в том, что нет в наличии или повлияли санкции, а в том, что просто не успевают логистически завозить», – объяснил заведующий кафедрой клинической фармакологии и фармакотерапии Казанской государственной медицинской академии.

Максим Максимов подчеркнул, что дженерические лекарственные средства так же эффективны, как и оригинальные препараты.

«Препараты проходят законодательно утвержденную процедуру соответствия и только в таком случае попадают в аптеку», – отметил клинический фармаколог.

Если необходима замена жизненно необходимых лекарств, которые часто применяют татарстанцы, то отечественные аналоги подобрать возможно. Может помочь провизор в аптеке, а если задача чуть сложнее, то необходимо будет проконсультироваться с врачом.

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