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Ру Тат
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Здоровье
21 марта 2022  12:33
Эвелина Киселёва

Главный фармаколог РТ: нет зависимости между эффективностью препарата и его стоимостью

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Нет однозначной корреляции между эффективностью лекарственного препарата и его стоимостью. Об этом «Татар-информу» рассказал главный клинический фармаколог Минздрава Татарстана, профессор Максим Максимов.

«Есть, например, даже некоторые оригинальные отечественные препараты, которые стоят дешевле дженериков, потому что это исторически сложившийся факт. Правильная позиция руководства компании – не поднимать стоимость, потому что препараты оказывают большую помощь огромному количеству пациентов», – рассказал профессор.

Однако стоимость лекарств нередко определяется в том числе и политикой фармацевтических компаний. По словам Максима Максимова, эта политика даже не результат рыночных отношений. Бывает, что менеджмент фармкомпаний принимает решение, что если их препарат сделать подороже, то население будет думать, что он более качественный и поэтому цена высокая. Однако верить в это не стоит.

Подробнее о лекарствах и дженериках читайте на «Татар-информ». 

#лекарства #фармацевтика
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