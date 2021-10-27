Главный эпидемиолог РТ посоветовал, как максимально безопасно провести нерабочие дни

Нерабочие дни необходимо провести с пользой для своего здоровья и безопасно для общества. Таким мнением в специальном прямом эфире о вакцинации поделился главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

«Те дни, которые выделены для разобщения, они реально помогут улучшить эпидемиологическую ситуацию, они подразумевают под собой разобщение – это нахождение дома, минимизацию контактов и, как следствие, снижение уровня заболеваемости. Необходимо четко понимать, нам дано право не ходить на работу, соответственно, нужно этим воспользоваться и сидеть дома. Ни в коем разе не ходить по торговым центрам, тем более выезжать за пределы своего региона», – отметил спикер.

Главный эпидемиолог Татарстана подчеркнул, что в противном случае пользы от нерабочих дней не будет. По его словам, этот отдых вынужденный, чтобы снизить заболеваемость.

Поездки к родственникам и за рубеж могут закончиться заболеванием Covid-19. Лучше использовать эти дни для вакцинации против нового коронавируса.

Напомним, что дни с 30 октября по 7 ноября объявлены в России нерабочими.